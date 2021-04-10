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Golcülerin düellosunda kazanan Göztepe

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Süper Lig'in 34. haftasının açılış maçında Atakaş Hatayspor, Göztepe'yi konuk etti. İzmir temsilcisi karşılaşmayı golcü oyuncusu Adis Jahovic'in 'hat-trick'i ile 3-2 kazandı

Golcülerin düellosunda kazanan Göztepe
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Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 34. haftasının açılış maçında Göztepe'yi ağırladı.

Antakya Atatürk Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı konuk ekip Göztepe, Makedon forveti Adis Jahovic'in 30, 38 ve 78. dakikalarda attığı gollerle 3-2 kazanmayı bildi.

Öte yandan ev sahibi Hatayspor'un 64 ve 90. dakikalarda Mame Diouf ile bulduğu goller puan almaya yetmedi.

Bu galibiyetle puanını 46'ya yükselten Göztepe, maç fazlasıyla 9. sıraya yerleşti. Ligdeki 11. mağlubiyetini alan Hatayspor ise 49 puanla 7. sırada kaldı. 

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