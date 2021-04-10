Golcülerin düellosunda kazanan Göztepe

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 34. haftasının açılış maçında Göztepe'yi ağırladı.
Antakya Atatürk Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı konuk ekip Göztepe, Makedon forveti Adis Jahovic'in 30, 38 ve 78. dakikalarda attığı gollerle 3-2 kazanmayı bildi.
Öte yandan ev sahibi Hatayspor'un 64 ve 90. dakikalarda Mame Diouf ile bulduğu goller puan almaya yetmedi.
Bu galibiyetle puanını 46'ya yükselten Göztepe, maç fazlasıyla 9. sıraya yerleşti. Ligdeki 11. mağlubiyetini alan Hatayspor ise 49 puanla 7. sırada kaldı.