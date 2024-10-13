banner913
banner932
Kozanköy’den Maraş’ta tarihi galibiyet
Kozanköy’den Maraş’ta tarihi galibiyet
86 0
Girne Arkın Group Fest 24'e, muhteşem kapanış
Girne Arkın Group Fest 24'e, muhteşem kapanış
47 0
 
"Bunu da sineye çekecek misiniz?”
42 0
"Sizden utanıyoruz, istifa edin!”
41 0
“Riyakarlık, düzenbazlık, ahlaksızlık, yalan, entrika”
“Riyakarlık, düzenbazlık, ahlaksızlık, yalan, entrika”
30 0
Otizm Derneği, yarın otizmden etkilenen bireyler ve ailelerine yönelik etkinlik düzenliyor
Otizm Derneği, yarın otizmden etkilenen bireyler ve ailelerine yönelik etkinlik düzenliyor
37 0
Kayıp Rojin Kabaiş’ten günler sonra ize ulaşıldı
Kayıp Rojin Kabaiş’ten günler sonra ize ulaşıldı
120 0
banner1032

Gol yok puan var

banner1020

Alsancak Yeşilova ile Esentepe golsüz berabere kalarak ilk beraberliklerini alıp, 1’er puanı hanelerine yazdırdılar

banner1045
Gol yok puan var
banner971
Stadyum: Alsancak Mustafa Hidayet Çağlar Stadı
Hakemler: Tufan Çerçioğlu, Emir Turalı, Emre Çevikdal
Yeşilova: Kemal, Memduh (86.Dk Mehmet Fatih), Sena, Mejdi, Mustafa Salk, Cemal (86.Dk Yunus), Lawal (90.Dk İlker İnceler), Arda (73.Dk Fidelis), Vakkas, Weston, Gökhan
Esentepe: Ahmet Vatanseven, Emek, Frank, Emre Mutlu, Deniz (77.Dk Mahmut), Lukman (90.Dk Nersin), Tuğra, Salih Karal (46.Dk Benjamin)(90.Dk Semih), Mustafa Soytürk, Ali Avcısoyu (77.Dk Ege), Devran
 
AKSA Süper Ligde Süleyman Göktaş Sezonu'nun dördüncü haftasında Alsancak Yeşilova SK,Esentepe KKSK’yı konuk etti. Mustafa Hidayet Çağlar Stadında oynanan Alsancak Yeşilova SK– Esentepe KKSK maçını Tufan Çerçioğlu yönetti.
İlk devrede her iki takım da karşılıklı ataklarla gol ararken, kaleciler kurtarışlarıyla gole izin vermediler. 0 – 0
İkinci yarıda iyi kapanan Esentepe hızlı hücumlarla kontrataklar geliştirirken, ev sahibi Alsancak Yeşilova’nın gol çabaları yeterli olmadı.
Son bölümde iki takım da girdiği pozisyonlardan yararlanamayınca zorlu karşılaşmadan gol sesi çıkmadı. Taraflar 0 – 0 beraberlikle 1’er puana razı oldular.
 (Foto: Richard Beale)
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.