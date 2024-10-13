Gol yok puan var

Stadyum: Alsancak Mustafa Hidayet Çağlar Stadı
Hakemler: Tufan Çerçioğlu, Emir Turalı, Emre Çevikdal
Yeşilova: Kemal, Memduh (86.Dk Mehmet Fatih), Sena, Mejdi, Mustafa Salk, Cemal (86.Dk Yunus), Lawal (90.Dk İlker İnceler), Arda (73.Dk Fidelis), Vakkas, Weston, Gökhan
Esentepe: Ahmet Vatanseven, Emek, Frank, Emre Mutlu, Deniz (77.Dk Mahmut), Lukman (90.Dk Nersin), Tuğra, Salih Karal (46.Dk Benjamin)(90.Dk Semih), Mustafa Soytürk, Ali Avcısoyu (77.Dk Ege), Devran
AKSA Süper Ligde Süleyman Göktaş Sezonu'nun dördüncü haftasında Alsancak Yeşilova SK,Esentepe KKSK’yı konuk etti. Mustafa Hidayet Çağlar Stadında oynanan Alsancak Yeşilova SK– Esentepe KKSK maçını Tufan Çerçioğlu yönetti.
İlk devrede her iki takım da karşılıklı ataklarla gol ararken, kaleciler kurtarışlarıyla gole izin vermediler. 0 – 0
İkinci yarıda iyi kapanan Esentepe hızlı hücumlarla kontrataklar geliştirirken, ev sahibi Alsancak Yeşilova’nın gol çabaları yeterli olmadı.
Son bölümde iki takım da girdiği pozisyonlardan yararlanamayınca zorlu karşılaşmadan gol sesi çıkmadı. Taraflar 0 – 0 beraberlikle 1’er puana razı oldular.
(Foto: Richard Beale)
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