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Gol yok, puan var

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Küçük Kaymaklı, önemli eksiklerle çıktığı Yonpaş Dumlupınar maçından 1 puan çıkardı. Kaleci Salih kurtarışlarıyla takımını ayakta tuttu. Yonpaş Dumlupınar, düşük tempolu ve az pozisyonu olan maçtan 1 puan alarak Mağusa’ya döndü

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Gol yok, puan var
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Stadyum:Lefkoşa Şht. Hüseyin Ruso Stadı
Hakemler:Evren Karademir, Özal Çağlayan, Cem Öksüzoğulları
K.Kaymaklı: Salih, Mehmet Kaygısız (68.Dk  Boran), Sena, HasanÇakır, MuhammetNazik, Mehmet Koyuncu (80.Dk HasanYönlüer), Çağlar (68.Dk Yaşar), Felix, Özgür (59.Dk ArdaKortay), Bahadır,Agit
Y.Dumlupınar:Türkkan, İsmail, Olcay, Mehmet Gürbıyık,Berke, Mert, Mehmet Altın (84.Dk Berk), Adewole(61.Dk Eray), EmreSoytürk, Weston, TurgutKaan
Kırmızı kart: 90+2.Dk Emre (Y.Dumlupınar)
 
AKSA Süper Lig'in 14.haftasında Küçük Kaymaklı ile Yonpaş Dumlupınar karşı karşıya geldi. Lefkoşa Şehit Hüseyin Ruso Stadı'ndaki karşılaşma pozisyon ve kalite açısından vasat bir görüntü çizerken maçta gol sesi çıkmadı. Taraflar sahadan 0-0 eşitlikle ayrıldı. Karşılaşmada Yonpaş Dumlupınar'dan Emre Soytürk hakem Evren Karademir tarafından maçın 85.dakikasında direkt kırmızı kartla oyun dışına gönderildi.
24.Dk: Y.Dumlupınarsavunmasında Mehmet Altın’ınuzaklaştıramadığıtopuönündebulan Mehmet Koyuncu’nunşutundasavunmayaçarpan top direğinyanındankorneregitti.
34.Dk: K.KaymaklıkontraatağındaFelix’inpasıylacezayayıüzerindetoplabuluşan Mehmet Koyuncu’nunvuruşundakaleciTürkkangoleizinvermedi.
64.Dk:K.KaymaklısavunmasındaSena’nınhatasındatopualan Weston kaleciSalihilekarşıkarşıyakaldığıandakaydıvedengesinikaybettiancaktopukaybetmeyen Weston dönerekvuruşunuyaptıfakatSalihgoleizinvermedi.
84.Dk: Y.Dumlupınaratağında İsmail soldantopucezasahasınaortaldı. Weston’unkafavuruşundakaleciSalihtopuköşedenkornereçeldi.
86.Dk:Y.DumlupınaratağındaMert’invuruşundaKaymaklısavunmasınaçarpan top kaleyegiderkenkaleciSalihgolüönledi. Bu pozisyonunhemenardındangelişenK.Kaymaklıkontraatağındasavunmaarkasınasarkan Felix, kaleciTürkkanilekarşıkarşıyakaldığıpozisyondavuruşunuyaptıancakkaleciTürkkan’dandönentopusavunmauzaklaştırmayıbaşardı.
90+2.Dk: Y.Dumlupınar’daEmre, K.KaymaklıfutbolcusuYaşar’ayaptığıhareketsonrasındayaşananolaylarınardındankırmızıkartlaoyundışındakaldı.
Bu sonuçla Küçük Kaymaklı puanını 23 yaparken, Yonpaş Dumlupınar da 18 puana yükseldi. Ligin 15.haftasında Küçük Kaymaklı Merit Alsancak Yeşilova deplasmanına konuk olurken, Yonpaş Dumlupınar da kendi evinde Yenicami'yi konuk edecek.
 
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