Gol sağanağından beraberlik çıktı

Miracle Değirmenlik ile Esentepe arasında oynanan karşılaşma heyecan fırtınası şeklinde geçerken, berabere tamamlanan maç sonunda Değirmenlik zirve yarışında kayıplarını sürdürdü. Esentepe ise 2 farklı öne geçtiği maçta, son saniyede beraberliği kurtardığına sevindi

Stadyum: Değirmenlik Sadık Cemil Stadı

Hakemler: HüseyinÖzkan, EmreÇevikdal, HalilCanaloğlu

Miracle Değirmenlik: Onurhan, Yusuf, Mertkan, Kayhan, Turgut, Murat, Salih Say, Mehmet Parlak, Burak, HüseyinKeleş, İlyasYılmaz

Esentepe: Onur (Tuğrul),HüseyinErmiş, Okan, Emre, Tuğra, Eser, Nersin, HüseyinDeynekli, İlyasNiyazi,Semih, Devran

Goller: 59.ve 84.Dk İlyasYılmaz, 72.Dk Murat M.Değirmenlik)- 8.Dk Devran, 57. 90.Dk (P) Eser (Esentepe)



AKSA Birinci Ligde Miracle Değirmenlik ile Esentepe arasında oynanan karşılaşma heyecan fırtınası şeklinde geçerken, maç berabere tamamlandı.

Maça konuk Esentepe hızlı başlarken, genç futbolcu Devran 8’de skoru 0 – 1 yaptı. Bu gol ilk devrenin de skoru oldu.

İkinci devre adeta gol sağanağı yaşanırken, 57. dakikada Esentepe atağında Hüseyin Deynekli'nin ortasında Eser golü attı. 0 – 2

Dk 60 Miracle Değirmenlik atağında ceza alanında topla buluşan İlyas, birçok pozisyonu harcamasına rağmen bu pozisyonda golü attı. 1 – 2

Dk 73 Soldan yapılan ortada Murat Ormancı rakibinden sıyrılıp golü atıp Değirmenlik’e beraberliği getirdi. 2 – 2

Dk 84 Değirmenlik atağında golcü futbolcu İlyas sakatlanan Onur’un yerine oyuna giren kaleci Tuğrul’un yanından golü attı. 3 – 2

Dk 90 + 2 Hüseyin Deynekli'nin ceza alanında düşürülmesine hakem Hüseyin Özkan penaltı dedi. Topun başına geçen Eser skoru belirledi. 3 - 3

