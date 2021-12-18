Gol sağanağından beraberlik çıktı

Stadyum: Değirmenlik Sadık Cemil Stadı
Hakemler: HüseyinÖzkan, EmreÇevikdal, HalilCanaloğlu
Miracle Değirmenlik: Onurhan, Yusuf, Mertkan, Kayhan, Turgut, Murat, Salih Say, Mehmet Parlak, Burak, HüseyinKeleş, İlyasYılmaz
Esentepe: Onur (Tuğrul),HüseyinErmiş, Okan, Emre, Tuğra, Eser, Nersin, HüseyinDeynekli, İlyasNiyazi,Semih, Devran
Goller: 59.ve 84.Dk İlyasYılmaz, 72.Dk Murat M.Değirmenlik)- 8.Dk Devran, 57. 90.Dk (P) Eser (Esentepe)
AKSA Birinci Ligde Miracle Değirmenlik ile Esentepe arasında oynanan karşılaşma heyecan fırtınası şeklinde geçerken, maç berabere tamamlandı.
Maça konuk Esentepe hızlı başlarken, genç futbolcu Devran 8’de skoru 0 – 1 yaptı. Bu gol ilk devrenin de skoru oldu.
İkinci devre adeta gol sağanağı yaşanırken, 57. dakikada Esentepe atağında Hüseyin Deynekli'nin ortasında Eser golü attı. 0 – 2
Dk 60 Miracle Değirmenlik atağında ceza alanında topla buluşan İlyas, birçok pozisyonu harcamasına rağmen bu pozisyonda golü attı. 1 – 2
Dk 73 Soldan yapılan ortada Murat Ormancı rakibinden sıyrılıp golü atıp Değirmenlik’e beraberliği getirdi. 2 – 2
Dk 84 Değirmenlik atağında golcü futbolcu İlyas sakatlanan Onur’un yerine oyuna giren kaleci Tuğrul’un yanından golü attı. 3 – 2
Dk 90 + 2 Hüseyin Deynekli'nin ceza alanında düşürülmesine hakem Hüseyin Özkan penaltı dedi. Topun başına geçen Eser skoru belirledi. 3 - 3
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.