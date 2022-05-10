Gol krallığı yarışında rekabet sürüyor

Spor Toto Süper Lig'de gol krallığı yarışındaki rekabet kıyasıya devam ediyor. Listenin ilk 7 sırasındaki futbolcu, 2021-22 sezonunun en golcüsü olma yolunda mücadelesini sürdürüyor

Spor Toto Süper Lig'in şampiyonu ve küme düşen takımları belli oldu.

2021 - 22 sezonunda, bir başka mücadele de gol krallığında yaşanıyor.

16 kez fileleri sarsan Umut Bozok ve JoelPohjanpalo, gol krallığı yarışındaki en avantajlı isimler.

Kasımpaşa forması giyen Umut, ligde 2 bin 358 dakika süre aldı.

Çaykur Rizesporlu Pohjanpalo ise Bin 978 dakika sahada kaldı ve takımının lige veda etmesine engel olamadı.

Şampiyon Trabzonspor'un golcüsü Andreas Cornelius ve AtakaşHatayspor'danAyoub El Kaabi'nin ise 15 golü var.

3 futbolcu, 14 kez ağları havalandırdı.

Beşiktaş'ın eleştirilen ismi MichyBatshuayi, Fenerbahçe'nin yerli golcüsü Serdar Dursun ve Vavacars Fatih Karügümrük'tenAleksandarPesic kalan 2 haftada atacakları gollerle rakiplerini geçmeyi planlıyor.

Ligde son olarak 2012-13 sezonunda bir Türk futbolcu gol kralı olmuştu.

Galatasaray formasıyla 30 lig maçında 24 kez gol sevinci yaşayan Burak Yılmaz, ipi göğüslemeyi başarmıştı.



