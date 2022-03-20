Gol düellosunun kazananı Dörtyol

Aksa 1. Lig’de iki farklı hedefte olan iki yeşil beyazlı takımın mücadelesi gol düellosuna sahne olurken ev sahibi SFC Dörtyol rakibi Çanakkale’yi 6-4 mağlup ederek play-off şansını sürdürdü

Stad: Dörtyol Adem Nural Stadı

Hakemler: Hakan Ünal, Arif Malek, Abdullah Genç

SFC Dörtyol: Murat, Berat, Rifat, Olgun, Atakan(İskender), Mustafaali, Selkan(Ömer), Yaşar, Ayberk (Melih), Eren (Ahmetcan), Berkant

Çanakkale: İbrahim(Umut), İmirze(Mustafa Gök), Hakan, Çağdaş, Barın, Eren, Yekta(Tugay), İzzet(Ekrem), Mustafa, Kaan, Faruk(Hakan Yazıcı).

Goller: Dk. 1 Eren, Dk.22 ve 61 Berkant, Dk. 42 ve 70 Selkan, Dk. 76 Mustafaali (Dörtyol), Dk. 29 Kaan, Dk. 34 Mustafa Gök, Dk. 36 Faruk, Dk 78 Hakan (Çanakkale)

Kırmızı Kartlar: Dk. 65 Berkant (Dörtyol), Dk. 65 Mustafa Gök (Çanakkale)



Aksa 1. Lig’in 23. Haftasında play-off hattında olan SFC Dörtyol ile düşme hattındaki Çanakkale’nin Dörtyol Stadı’ndaki mücadelesi gol düellosuna sahne olurken sahadan galip ayrılan 6-4’lük skorla SFC Dörtyol oldu. Takımların attıkları gollerin iki katı kadar da gol kaçırdığı karşılaşmada 65. Dakikada orta alanda yaşanan gerginlik sonucunda Dörtyol’dan Berkant ile Çanakkale’den Mustafa Gök direk kırmızı kart ile oyun dışında kaldılar.

Maça hızlı başlayan ev sahibi Dörtyol 1. dakikada Eren ve 22. dakikada Berkant ile 2-0 öne geçerken, Çanakkale erken toparlandı ve 29. Dakikada Kaan, 34. Dakikada Mustafa Gök ve 36. Dakikada Faruk’un ayağından bulduğu gollerle 3-2 öne geçti. Ancak ilk devrenin son dakikalarında Dörtyol’dan Selkan attığı golle ilk devre 3-3 eşitlikle tamamlandı.

İkinci devre yine karşılıklı ataklar ve pozisyonlarla başlarken ev sahibi Dörtyol golcüsü Berkant’la 61. dakikada bulduğu golle öne geçti. Dörtyol 70. Dakikada Selkan, 76. dakikada ise Mustafali’nin golleriyle skoru 6-3’e getirdi. Çanakkale ise 78. Dakikada Hakan ile skoru 6-4 yaptı.

Geriye kalan dakikalarda Çanakkale’nin atakları gol getirmedi ve maç 6-4 tamamlandı.

