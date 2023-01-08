Gol düellosunda kazanan yok

VavaCars Fatih Karagümrük ile Arabam.com Konyaspor Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geldi.
Mücadelede ev sahibi takım 7. dakikada Magomed Ozdoev ile öne geçti. Ardından da 33'te Diagne farkı ikiye çıkardı: 2-0. Konuk ekip ise 65 ile 72. dakikalarda Mame Biram Diouf'un attığı gollerle skora dengeyi getirdi.
88'de Kerim Frei, İstanbul ekibini yeniden öne geçirdi: 3-2. Maçta son sözü ise Mame Diouf söyledi. Son dakikalarda kendisinin ve takımının 3. golünü kaydetti: 3-3.
Galibiyet serisi iki maç sonra biten Fatih Karagümrük puanını 20'ye üst üste 3. beraberliğini alan Arabam.com Konyaspor ise 27'ye yükseltti.
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