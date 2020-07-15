Gol düellosunda kazanan yok

Stad:Gönyeli Stadı.

Hakemler:Fehim Dayı,Necmi Bulut,Cemal Sarı,Ahmet Özkurtuluş.

Gönyeli:Kemal,Azat(İbrahim),Eray,Mahmut,Kahraman,Raif(Tunahan),Yağış

(Sabri),Tufan,Christian,Sylla,Felix(Süleyman).

Hamitköy:Emre,Agit,Kone,Camara,Kalu,Eray,Hasan,İbrahim(Ömer),Mert,

Mustafa,Taner(Mıchael)

K-Pet Süper Ligi 28. hafta müsabakasında karşılaşan ve playout grubu içerisindeki ayni puana sahip iki takımın mücadelesinde kazanan olmadı.

Konuk ekip Hamitköy 2-0 gibi skor avantajı elindeyken bir de penaltı pozisyon yararlanamaması karşılaşmanın kaderini belirleyen an oldu.

6.dakikada gelişen Hamitköy atağında ceza alanı içerisinde top ile buluşan

Camara topu düzelttikten sonra yaptığı akıllı bir vuruşla takımını 0-1 öne geçirdi.

25.dakikada Gönyeli defans oyuncusu Eray Hamitköy futbolcusu Eray'ı ceza alanı içerisinde formasından çekince hakem penaltı noktasını gösterdi, atışı kullanan Kone skoru 0-2 yaptı.

30.dakikada gelişen Hamitköy atağında top ceza alanı içerisinde Tufan'ın eline çarpınca hakem ikinci kez penaltı noktasını gösterdi, atışı kullanan Kone bu kez vuruştan faydalanamadı.

32.dakikada sol taraftan gelişen Gönyeli atağında Felix'in ortaladığı top üst direğe çarpıp kale alanı içerisine düştü pozisyonu iyi takip eden Sylla kafayla topu filelere gönderdi 1-2.

35.dakikada Felix'in ceza alanı içerisinde düşürülmesi neticesinde hakem yine penaltı noktasını gösterdi, Sylla'nın kullandığı atışı kaleci Emre önledi.

40.dakikada gelişen Gönyeli atağında sol taraftan ceza alanı içerisine ortalanan topu Raif düzelttikten sonra kaleye şutladı, ancak kaleci Emre'den döndü takip eden Yağış yakın mesafeden topu ağlara göndererek durumu .2-2 yaptı.

80.dakikada sol taraftan gelişen Gönyeli atağında İbrahim'in yerden kale alanı içerisine gönderdiği topa şık bir vuruş yapan günün başarılı ismi Felix takımını 3-2 öne geçirdi.

90+3.dakikada Hamitköy'ün sağ taraftan kullandığı serbest atışta Mert yakın mesafeden kafayla topu filelere göndererek maçın skorunu belirledi 3-3.