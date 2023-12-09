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Gol düellosunda kazanan Karşıyaka

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Karşıyaka konuk ettiği China B. Gençlik Gücü karşısında 2 -1 geriye düştüğü maçtan 4 -3’lük galibiyetle ayrılarak önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı

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Gol düellosunda kazanan Karşıyaka
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YER: Şengül Törehan Stadı
HAKEMLER: Ferhat Tuna, Halil Erdem Canaloğlu, Mehmet Volkan Çelik
MİRACLE KARŞIYAKA: Erdoğan, İlker, Sena, Dıatta, Ahmet Hatay, Pote, Burak, Mustafa Süzgen, Barkın, Toykan, Mustafa Vardi.
CB GENÇLİK GÜCÜ: Emre, Abu, Orhan, Ümitcan, İbrahim Köse, Hasan Akkuyu, Ali Akbulut, Muhammet, Peter, Turgut Kaan, Kaan Borova.
GOLLER: DK 6 Pote, DK 64,69 pen (Dıatta), DK 75 Mustafa Vardi(Miracle Karşıyaka). DK 17 Ali Akbulut, DK 51,78 pen Peter(C.B.G.GÜCÜ).
 
Aksa Süper Ligin zorlu karşılaşmasında M.Karşıyaka ile Gençlik Gücü arasındaki gol düellosunda sahadan 4 -3’lük skorla galip ayrılan taraf ev sahibi Karşıyaka oldu.
6.DK: Çabuk gelişen Miracle Karşıyaka atağında Pote topu filelere göndererek takımını öne geçirdi.1-0
17.DK: Kalabalık adamla gelişen CB Gençlik Gücü atağında Ali Akbulut skoru dengeleyen isim oldu.1-1
İlk devre karşılıklı atılan gollerle 1-1 eşitlikle tamamlandı.
51.DK: İkinci devreye hızlı başlayan CB Gençlik Gücü yabancı oyuncusu Peter’in golü ile deplasmanda öne geçen taraf oldu.1-2
64.DK: Organize gelişen ev sahibi takım atağında Dıatta skoru dengeleyen isim oldu.2-2
69.DK: Bu dakikada Miracle Karşıyaka’nın kazandığı penaltıyı gole çeviren Dıatta takımını öne geçiren isim oldu.3-2
75.DK: Çabuk gelişen bir başka atakta Mustafa Vardi takımı adına farkı ikiye çıkaran isim oldu.4-2
78.DK: CB Gençlik Gücü takımının kazandığı penaltıyı gole çeviren Peter kendisinin iki takımının üçüncü golünü kaydeden isim oldu.4-3
Geriye kalan dakikalar sonucu değiştirmeyince çalan son düdükle birlikte yedi golün çıktığı maçı kazanan taraf 4-3’lük skorla ev sahibi takım oldu.
 
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