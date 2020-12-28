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Gol düellosunda kazanan Gençlerbirliği

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Süper Lig'in 15. haftasında Gençlerbirliği, sahasında Hes Kablo Kayserispor ile karşılaştı. Gol düellosuna sahne olan mücadele, başkent ekibinin 3-2'lik galibiyeti ile sonuçlandı

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Gol düellosunda kazanan Gençlerbirliği
Süper Lig'in 15. haftası nefes kesen bir mücadeleye sahne oldu. Gençlerbiliği evinde Hes Kablo Kayserispor ile karşılaştı. 5 golün atıldığı maç, başkent temsilcisinin 3-2'lik galibiyeti ile sonuçlandı. 
Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmada Gençlerbirliği'ne 3 puanı getiren golleri 39. dakikada Candeias, 70. dakikada Berat Özdemir ve 89. dakikada Oğuzhan Çapar kendi kalesine attı. 
Kayserispor'un gollerini ise 31. dakikada Kanga ve 55. dakikada Arda Kızıldağ kendi kalesine attı. 
Bu sonuçla Gençlerbirliği 15 puana çıkarken, Kayserispor 12 puanda kaldı.
 
 
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