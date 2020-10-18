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Gol düellosunda kazanan Fenerbahçe

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Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Göztepe'yi 3-2 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı. Sarı lacivertlilerin yeni transferi Pelkas ilk maçında gol attı

Gol düellosunda kazanan Fenerbahçe
Süper Lig'in 5. haftasında Göztepe ile Fenerbahçe Gürsel Aksel Stadı'nda karşı karşıya geldi.
Ligde oynadığı 4 maçın 2'sini kazanan, 2'sinde ise berabere kalan Fenerbahçe, haftaya 8 puanla ikinci sırada girmişti. 5. hafta mücadelesinde Göztepe ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı. Sıkı bir mücadeleye sahne olan maçı Fenerbahçe 3-2 kazandı.
Fenerbahçe'nin golleri 26. dakikada Sosa (Penaltı), 43. dakikada Serdar Aziz ve 51. dakikada Pelkas'tan geldi. Göztepe'nin gollerini ise 34. (Penaltı) ve 63. dakikalarda Guilherme'den geldi.
Milli araya Fatih Karagümrük galibiyeti ile giren Fenerbahçe, Göztepe galibiyetiyle lige galibiyetle döndü ve puanını 11'e çıkardı. İzmir temsilcisi ise 6 puanda kaldı.
 
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