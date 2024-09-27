Gol düellosunda kazanan çıkmadı

Stat: Lefkoşa Ataürk Stadı
Hakemler: Ali Özer, Arif Malek, Mehmet Volkan Çelik
Çetinkaya: Türkkan, Ali, Yusuf, Kadir, Agit(Aşkın), Ahmet Hatay, Mustafa Kemal, Omar, Ahmet Kara(Muammer), Moussa Traore, Usmane Djabi
Göçmenköy: Ozan, Bilal, Kadir Çetinkaya, Reşit, Salahi(Eray), Alaatin(Mevlüt), Okai(Arda Karacan), Marius Mbou, Arda Sözcü, Debouto(Barkın), Bekir.
Goller: Dk. 36, Dk. 43 (Pen.) Mousa Traore, Dk. 65 Djabi(Çetinkaya), Dk. 11 Mbou, Dk. 45 (Pen.) Debouto, Dk. 70 Arda(Göçmenköy)
Süleyman Göktaş Sezonu Aksa Süper Lig 2. Haftasının açılış maçında Çetinkaya ile Göçmenköy Atatürk Stadı’nda kozlarını paylaştılar.
Süper Ligin İlk haftasını mağlup tamamlayan Çetinkaya ile Göçmenköy arasındaki mücadelede altı gol çıktı. Her iki takımın da öne geçtiği maç 3-3 eşitlikle sona ererken takımlar sezonun ilk puanlarını hanelerine yazdırdı.
Atatürk Stadı’nda oynanan karşılaşmada Göçmenköy 11. dakikada Mbou ile öne geçti. Çetinkaya bu gole 36. dakikada Traore ile yanıt verdi. 43. dakikada Traore ile kazanılan penaltıyı gole çeviren Çetinkaya 2-1’lik üstünlük sağlarken, 45’te bu kez Göçmenköy penaltı kazanırken konuk ekip Debouto ile skoru 2-2 yaptı.
65. dakikada Çetinkaya, Traore’nin asistinde Djabi ile skoru 3-2 yaptı. Göçmenköy 70. dakikada Arda Sözcü ile skoru 3-3 yaptı. Son bölümlerde tartışmalı pozisyonlar da yaşanırken, Göçmenköy’ün bir topu direkten döndü. Maçta başka gol olmayınca taraflar sezonun ilk puanını 3-3’lük skorla aldı.
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