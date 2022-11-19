Gol düellosunda kazanan çıkmadı

Aksa Süper Ligin iki güçlü takımı Miracle Değirmenlik ve Yonpaş Dumlupınar arasında oynanan maçta kale ağları 6 kez havalanırken karşılaşma 3 – 3 tamamlandı

Stat: Sadık Cemil Stadı

Hakemler: Osman Özpaşa, Sertan Alkın, Arif Malek

M. Değirmenlik: Hasan Piro, Burak Koçar (Dk.67 Şükrü), Bahadır Göçben,(Dk.46 Ulaş), Halil Uçar, Adil Uçar, Emmanuel Akabueze,Hasan Ulukök, Kasım Tağman, Hüseyin Deynekli, Semih Ünaldı, Barkın Özaşık, (Dk.67 Salih Say),

Y. Dumlupınar: Türkkan Delideniz,Berke Zorba, Olcay Aykut, İsmail Tırlık, Rifat Hacıarifoğlu (Dk.77 Necati), Mert Güçlücan (Dk.65 Hikmet), Osman Şanverdi (Dk.83 Mehmet Gürbıyık), Tahsin Kaya, Berk Büyükkal (Dk.65 Oladimeji), Emre Soytürk, Jonathan Weston

Goller: Dk. 17 Kasım, Dk 18 Burak, Dk 80 Hüseyin Deynekli(M. Değirmenlik), Dk.20, 21 ve 32 Osman Şanverdi(Y. Dumlupınar)



AKSA Süper Lig’in 9. haftasında Miracle Değirmenlik ile Yonpaş Dumlupınar karşı karşıya geldi. Sadık Cemil Stadı’nda oynanan ve her iki takımın da öne geçtiği maç 6 gole sahne olurken 3-3 sonuçlandı. Değirmenlik 17. dakikada Kasım Tağman ve 18. dakikada Burak Koçar’ın kaydettiği peşpeşe gollerle 2-0 üstünlük yakalarken, Dumlupınar’da Osman Şanverdi 20, 21 ve 32. dakikalarda hat-trick yaparak ilk yarıyı takımının 3-2 önde tamamlamasını sağladı.

İkinci yarıda beraberlik için yüklenen Değirmenlik 80. dakikada Hüseyin Deynekli’nin kaydettiği golle maç 3-3 beraberliği yakaladı ve maç 3 -3 tamamlandı. Bu sonuçla üst üste ikinci maçından puan kaybı yaşayan Değirmenlik 20 puana yükseldi.

Yonpaş Dumlupınar da puanını 18 yaptı. Ligde gelecek hafta Değirmenlik, Mesarya’ya konuk olacak. Yonpaş Dumlupınar ise derbi mücadelesinde lider Mağusa Türk Gücü’nü konuk edecek.

