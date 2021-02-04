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Gol düellosunda kazanan çıkmadı

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Süper Lig'in 23. haftasında Göztepe ile Yeni Malatyaspor, 2-2 berabere kaldı

Gol düellosunda kazanan çıkmadı
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Süper Lig'in 23. haftasında Göztepe, sahasında Yeni Malatyaspor'u ağırladı.
Gürsel Aksel Stadyumu'nda, Turgut Doman'ın yönetiminde oynanan mücadelede kazanan çıkmadı.
Ev sahibi Göztepe, 13. dakikada golcüsü Ndiaye ile üstünlüğü yakaladı. Devre bitmeden Yeni Malatyaspor'un yeni transferi Steve Mallan, takımları soyunma odasına 1-1'lik beraberlikle taşıyacak golü kaydetti.
Dakikalar 73'ü gösterirken, İzmir ekibinin golcüsü Ndiaye bir kez daha sahne aldı. Bu golden 8 dakika sonra AhmedIldız, harika bir golle takımına bir puanı getirdi: 2-2
Ev sahibi Göztepe, puanını 26'ya çıkararak 11. sırada rakibini takip etmeyi sürdürürken, 29 puana ulaşan Yeni Malatyaspor ise 10. sırada kaldı.
Ünal Karaman ile galibiyet gelmedi
Göztepe, yeni teknik direktörü Ünal Karaman ile henüz galibiyet sevinci yaşayamadı.
İlk olarak Beşiktaş deplasmanında takımının başında sahaya çıkan tecrübeli teknik adam, takımı öne geçmesine rağmen sahadan eli boş dönmüştü. Geçtiğimiz hafta sonu Yukatel Denizlispor'a mağlup olan Göztepe, bugün de iki kez yakaladığı üstünlüğü koruyamadı ve galibiyet hasretini üç maça çıkardı.
 
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