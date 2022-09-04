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Gol düellosunda kazanan Beşiktaş

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Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında MKE Ankaragücü'nü deplasmanda 3-2 mağlup ederek üst üste 3. galibiyetini aldı

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Gol düellosunda kazanan Beşiktaş

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş, MKE Ankaragücü'ne konuk oldu. Siyah beyazlılar sahadan 3-2 galip ayrılan taraf oldu.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren goller 30. dakikada Muleka, 35. dakikada Dele Alli ve 74.dakikada (Penaltı) N'Koudou'dan geldi. Ankaragücü'nün 2 golünü de Giorgi Beridze kaydetti.

Bu sonuçla ligde üst üste 3. galibiyetini alan Beşiktaş 13 puanla liderliğini sürdürdü. Ligde henüz galibiyeti bulunmayan Ankaragücü 1 puanda kaldı.

Maçın uzatma bölümünde MKE Ankaragücü'nde Marlon kırmızı kart gördü.

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