Gol düellosunda kazanan Beşiktaş

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş, MKE Ankaragücü'ne konuk oldu. Siyah beyazlılar sahadan 3-2 galip ayrılan taraf oldu.
Beşiktaş'a galibiyeti getiren goller 30. dakikada Muleka, 35. dakikada Dele Alli ve 74.dakikada (Penaltı) N'Koudou'dan geldi. Ankaragücü'nün 2 golünü de Giorgi Beridze kaydetti.
Bu sonuçla ligde üst üste 3. galibiyetini alan Beşiktaş 13 puanla liderliğini sürdürdü. Ligde henüz galibiyeti bulunmayan Ankaragücü 1 puanda kaldı.
Maçın uzatma bölümünde MKE Ankaragücü'nde Marlon kırmızı kart gördü.