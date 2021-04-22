Gol düellosunda kazanan Alanyaspor

Süper Lig'in 36. haftasında Aytemiz Alanyaspor, sahasında 2-1 geriye düştüğü maçta Gaziantep Futbol Kulübü'nü 3-2 mağlup etti. Karşılaşmada 2 gol kaydeden Mustafa Pektemek ile 3 asiste imza atan Salih Uçan galibiyette büyük pay sahibi oldu

Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan mücadele gol düellosuna sahne oldu. Aytemiz Alanyaspor, iki kez geriye düştüğü karşılaşmadan galip ayrılmasını bildi.

Alanyaspor'a galibiyeti getiren goller 19 ve 53. dakikalarda Mustafa Pektemek ile 45+1'de Steven Caulker'dan geldi. Gaziantep temsilcisinin gollerini ise 6 ve 41. dakikalarda Muhammet Demir kaydetti.

Bu sonuçla ligdeki kötü gidişata son veren Aytemiz Alanyaspor, puanını 55'e yükseltti. Gaziantep Futbol Kulübü ise 51 puanda kaldı.

Gaziantep Futbol Kulübü, 6. dakikada Muhammet Demir'in golüyle 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekip, Mustafa Pektemek'in 19. dakikada kaydettiği golle maçta eşitliği sağladı: 1-1

Muhammet Demir, 41'de bir kez daha sahneye çıktı ve Gaziantep temsilcisini deplasmanda yeniden öne geçirdi: 1-2. Alanyaspor, 45+1'de Steven Caulker'ın golüyle skora denge getirdi: 2-2.

Karşılaşmanın ilk yarısı 2-2'lik eşitlikle tamamlandı.

Akdeniz temsilcisi, 53'te Mustafa Pektemek'in golüyle karşılaşmada ilk kez öne geçti: 3-2. Tecrübeli golcü, maçtaki ikinci golünü kaydetti. Başarılı orta saha oyuncusu Salih Uçan mücadelede 3 asiste imza attı.

Gaziantep FK Teknik Direktörü SaPinto, itirazları sonrası çift sarı kart görerek kırmızı kartla saha dışına gönderildi.

Son anlarda her iki takımın da birer golü ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı.

Mücadelenin sonuna en az 7 dakika ilave edildi. Geride kalan dakikalarda başka gol olmayınca, Aytemiz Alanyaspor sahasında Gaziantep Futbol Kulübü'nü 3-2 mağlup etti.

