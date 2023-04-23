Gol düellosunda kazanan Adana Demirspor

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Adana Demirspor, evinde Yukatel Kayserispor'u 5-3 yendi. Senegalli golcü Mame Thiam'ın yaptığı 'hat-trick', Yukatel Kayserispor'a yetmedi

Yeni Adana Stadyumu muhteşem bir mücadeleye sahne oldu. Adana ekibi, gol düellosunda Kayseri temsilcisini 5-3'lük skorla geçti.

Adana Demirspor'un galibiyet gollerini 7 ve 27'de Cherif Ndiaye, 32'de Younes Belhanda, 45+6'da Yusuf Sarı ile 52'de penaltıdan Onyekuru kaydetti.

Yukatel Kayserispor'un sayıları ise 24, 30 ve 45+4'te Mame Thiam'dan geldi.

Sarı-kırmızılılarda, 81. dakikada kaleci Bilal Bayazit kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla Adana Demirspor puanını 54'e yükseltti. Yukatel Kayserispor ise 45 puanda kaldı.

