Gol düellosunda kazanan Adana Demirspor

Yeni Adana Stadyumu muhteşem bir mücadeleye sahne oldu. Adana ekibi, gol düellosunda Kayseri temsilcisini 5-3'lük skorla geçti.
Adana Demirspor'un galibiyet gollerini 7 ve 27'de Cherif Ndiaye, 32'de Younes Belhanda, 45+6'da Yusuf Sarı ile 52'de penaltıdan Onyekuru kaydetti.
Yukatel Kayserispor'un sayıları ise 24, 30 ve 45+4'te Mame Thiam'dan geldi.
Sarı-kırmızılılarda, 81. dakikada kaleci Bilal Bayazit kırmızı kart gördü.
Bu sonuçla Adana Demirspor puanını 54'e yükseltti. Yukatel Kayserispor ise 45 puanda kaldı.
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