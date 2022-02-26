Gol düellosunda Beşiktaş güldü

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında gol düellosuna sahne olan mücadelede Demir Grup Sivasspor'u deplasmanda 3-2 yendi. Yenilmezlik serisi 8 maça çıkan siyah-beyazlı ekibe galibiyeti getiren golleri Batshuayi (2) ve Ghezzal attı

Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanan karşılaşmada Beşiktaş, 12. dakikada Batshuayi'nin attığı golle 1-0 öne geçti. Ev sahibi Demir Grup Sivasspor, Yatabare'nin 26. dakikada kaydettiği golle mücadeleye eşitlik getirdi: 1-1

Konuk Beşiktaş, Ghezzal'in 43. dakikada attığı şık kafa golüyle soyunma odasına 2-1 önde gitti.

Beşiktaş, 72. dakikada VAR incelemesi sonrası penaltı kazandı. Penaltıyı gole çeviren Batshuayi, skoru 3-1 yaptı.

84. dakikada ise ev sahibi Demir Grup Sivasspor, VAR incelemesi sonrası penaltı kazandı. Fajr ile penaltı atışını gole çeviren kırmızı-beyazlı ekip, farkı 1'e indirdi: 2-3

Kalan sürede başka gol olmadı ve mücadele Beşiktaş'ın 3-2'lik galibiyetiyle sona erdi.

Bu sezon deplasmanda 3. kez kazanan ve yenilmezlik serisini 8 maça yükseltten Beşiktaş, puanını 44'e çıkardı. Son dönemde kazanmakta zorlanan Demir Grup Sivasspor ise 34 puanda kaldı.

Bu arada Beşiktaş'ta 2 kez fileleri havalandıran Michy Batshuayi, gol sayısını 11'e çıkardı.