Gol düellosu Trabzonspor’un

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor ile Trabzonspor arasındaki hazırlık maçını, bordo-mavili ekip 4-3 kazandı

Çaykur Rizespor, yeni sezon öncesi hazırlık maçında Çaykur Didi Stadyumu’nda Trabzonspor ile karşı karşıya geldi. Karadeniz derbisinin kazananı 4-3'lük skorla Trabzonspor oldu.

Bordo-mavililere galibiyeti getiren goller Abdulkadir Ömür, Nwakaeme, Pereira ve Ekuban'dan geldi. Çaykur Rizespor'un gollerini ise Skoda(2) ile Abdullah Durak kaydetti.

Maçtan öne çıkanlar

13. dakikada Çaykur Rizepsor yakaladığı penaltı şansını Skoda ile değerlendirerek Trabzonspor karşısında 1-0 öne geçti. 4 dakika sonra Ekuban’ın pasını sağ çaprazda karşılayan Abdulkadir Ömür meşin yuvarlağı ağlara göndererek durumu eşitledi.

20. dakikada çizgiye inen Nwakame’nin ortasını karşılayan Abdulkadir Ömür, topu ağlarla buluşturdu ve takımını 2-1 öne geçirdi.

Rizespor 34. dakikada skoru 2-2'ye taşıdı. Samudio'nun sağ kanattan geliştirdiği atakta ortasını yaptı. Ceza sahası içerisinde topla buluşan Skoda'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti.

41. dakikada Trabzonspor yeniden öne geçti. Sağ kanatta topla buluşan Pereira’nın pasını karşılayan Nwakame, topu ağlara göndererek skoru 3-2 yaptı.

İlk devrenin son anlarında sol kanattan atak geliştiren Trabzonspor farkı 2'ye çıkardı. Nwakame’nin ortasını ceza sahası dışından karşılayan Pereira topu ağlarla buluşturarak skoru 4-2 yaptı.

İkinci yarının ilk dakikalarında Rizespor farkı 1'e indirdi. 48. dakikada Boldrin’in kullandığı köşe vuruşunda topla buluşan Abdullah meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Müsabakada başka gol olmadı ve 4-3'lük skorla tamamlandı.



