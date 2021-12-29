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Gol düellosu Adana Demirspor'un

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Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda Adana Demirspor, gol düellosuna sahne mücadelede TFF 1. Lig ekibi Ankaraspor'u 3-2 yenerek adını son 16 turuna yazdı

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Gol düellosu Adana Demirspor'un
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Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda Adana Demirspor, Ankaraspor'u ağırladı. 
Mersin Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi Adana Demirspor 11. dakikada BabajideAkintola'nın attığı golle 1-0 öne geçti. Konuk Ankarasapor, bu gole 3. dakika sonra Şahin Fıstıkcı ile yanıt verdi: 1-1
30. dakikada Recep Yemişci ile bir gol daha bulan başkent ekibi, soyunma odasına 2-1 üstün gitti. 
Adana Demirspor, 67'de Samet Akaydin ile maça yeniden denge getirdi: 2-2
89. dakikada Metehan Mimaroğlu ile 3-2 öne geçen Adana temsilcisi, kalan sürede üstünlüğünü korudu ve Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükseldi
 
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