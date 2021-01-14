Göktaş’tan iyi haber

Kıbrıs Türk Futbol Antrenörler Derneği (KTFAD) bakanı Süleyman Göktaş, sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Eşi Ayşe Göktaş ile birlikte korona virüse yakalanan ve COVID 19 tedavisi gören Süleyman Göktaş, sağlık durumunun iyi olduğunu açıklarken, kendisine geçmiş olsun diyenlere teşekkür etti.

Süleyman Göktaş’ın eşi Ayşe Göktaş, geçtiğimiz hafta yaptığı paylaşım ile karantinada bulundukları Özok Yurtlarındaki şartların kötülüğünden bahsetmiş ve şikayetçi olmuştu.