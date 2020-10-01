Göktaş’ın hedefi çeyrek asır

Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KTFAD) olağan genel kurulunda 1998 yılından bu yana, 22 yıldır başkanlık yapan Süleyman Göktaş, 11. kez başkan seçilirken, 2 yıllık görev süresi sonunda başkanlık görevinden ayrılacağını açıkladı. Genel kurulda derneğin 173,000 TL’ye yakın parası olduğu da açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KTFAD) olağan genel kurulu önceki akşam dernek lokalindeyapıldı.

Seçimli genel kurulda tek aday olan dernek başkanı Süleyman Göktaş, 11.kez üst üste başkan seçildi. Genel kurulda yeniden başkan seçilen ve 22 yıldır görevi sürdüren Süleyman Göktaş 2 yıllık görev süresi sonrasında aday olmayacağını açıkladı.

Genel kurulda divan başkanlığını Sadık Ulupınar, sekreterlikleri ise Turgay Kara ile Hüseyin Cantürk’ün yaptı.

Olağan Genel Kurulda faaliyet raporu dernek başkanı Süleyman Göktaş okurken, mali raporu ise dernek genel sekreteriHişamTaraziokudu. Tarazi derneğin 2019-2020 mali bilançosunda gelirlerinin 285.686.67 TL olduğu, giderlerinin ise 113.011.22 TL olduğunu açıkladı. Gelir ve gider hesap yansıması sonucunda derneğin 172.675.45 TL + da olduğu üyelerin bilgisine sunuldu. Faaliyet ve mali rapor üyelerin onayı ile oy birliği ile onaylandı.

Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği’nin olağan genel kurulda başkanlığa seçilen Süleyman Göktaş yeni yönetim kurulunu da şöyle açıkladı. Başkan Vekili Mustafa Borataş, Başkan Vekili Turgay Kara, Genel Sekreter HişamTarazi, Veznedar Ahmet Zaifoğlu,Muhasip Hüseyin Cantürk, Eğitim sorumlusu Salahi Uçkan, İletişim sorumlusu Mahmut Yaman, Lokal Sorumlusu Mustafa Özçığ, Lefkoşa Bölge sorumlusu Osman Yıldızev, Basın ve Mağusa Bölge sorumlusu Ahmet Ogan, Girne Bölge sorumlusu Ahmet Dedekorkut, İskele Bölge sorumlusu İlhan Kuş, Güzelyurt Bölge sorumlusu Yüksel Tok, Lefke bölge sorumlusu Mehmet Solkanat, Mesarya bölge sorumlsu Aşkın Meşeli, Faal üye Yüksel Ocal.

Yedek Üye : Gökmen Davutoğlu, Derviş Kolcu

Denetleme Kurulu : Ahmet Kırşan, Güvenç Erseven, Mustafa Ağa

Yedek Üye : Hakan Sermaye, MehmetaliÖzgürgün

Haysiyet Kurulu : Hüseyin Kayım, Sadık Ulupınar, Salih Tarcan

Yedek Üye : VehbiÖzerem, Cemre Yıldızev

KTFAD Görev Yapan Başkanlar

Özer Esenyel (13 Şubat 1984 - 25 Temmuz 1987 – 3 Yıl)

Ali Çetin Amcaoğlu (25 Temmuz 1987 - 23 Ekim 1992 – 5 yıl)

Mahmut Özçınar (23 Ekim 1992 - 16 Eylül 1998 – 6 yıl)

Süleyman Göktaş (16 Eylül 1998 - …………..)

