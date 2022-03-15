Göktaş’ın cezasında indirime gidildi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Tahkim Kurulu, Küçük Kaymaklı maçında kırmızı kart gören ve 5 resmi müsabakadan men cezası alan Mehmet Göktaş’ın cezasında indirime gitti.

Yapılan açıklamada hakem ve gözlemci raporlarını değerlendirdikten ve Küçük Kaymaklı futbolcusu Sena Develioğlu’ndan elde ettiği şahadet çerçevesinde Göktaş’ın yaptığı fiili müdahalenin 5 maç ceza gerektirmediği, kafa atmadığı ve hakemin pozisyonu yanlış anladığı düşüncesiyle cezayı 3 maça düşürdü.

Konu ile ilgili olarak yapılan açıklama şu şekilde:

Küçük Kaymaklı TSK – Yenicami AK arasında oynanan AKSA Süper Lig müsabakasında Yenicami AK’nin 102792 lisans numaralı futbolcusu Mehmet Göktaş’ın müsabakasının 90. Dakikasında rakip takım futbolcusu Sena Develioğlu’na kafa atmak suretiyle yapmış olduğu şiddetli hareketlerinden dolayı KTFF Disiplin Kurulu 04/03/2022 tarihli kararında, konu futbolcuya 5 resmi müsabakadan men cezası vermiştir. Kurulumuz, hakem ve gözlemci raporlarını değerlendirdikten ve bilhassa adı geçen Küçük Kaymaklı futbolcusundan elde ettiği şahadet dikkate alındığında konu futbolcunun konu futbolcunun rakibine yaptığı fiili müdahalenin 5 maç men cezası gerektirmediği ve rakibinin kendisine şiddetli bir şekilde müdahale etmiş olmakla birlikte kafa atmadığını ve hakemin pozisyonu yanlış anladığını dürüstçe ifade etmiştir. Bu cihetle Kurulumuz verilen 5 maçlık cezanın 3 resmi, müsabakadan men cezasına düşürmeye oybirliği ile karar vermiştir.

Ligde iki maç görev yapmayan Mehmet Göktaş, bugün oynanacak Girne Halk Evi maçının ardından cezasını tamamlamış olacak.

