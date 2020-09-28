Göktaş tek aday

Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği’nde en uzun süre görev yapan başkan olan Süleyman Göktaş, Çarşamba akşamı yapılacak genel kurulda da tek başkan adayı olacak

Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KTFAD) olağan genel kurulu yapılıyor. Dernek lokalinde yapılacak seçimli olağan genel kurul 30 Eylül Çarşamba saat 18:30’da başlayacak.

Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KTFAD) olağan genel kurulu açılış, saygı duruşu ve divanın oluşumu ile başlayacak. Dernek başkanı Süleyman Göktaş’ın açılış konuşmasının ardından faaliyet ve mali raporların okunarak aklanmak için onaya sunulacak.

Yeni dönemde görev yapacak olan dernek başkanı ve kurullarını seçimi yapıldıktan sonra genel kurul dilek ve temenniler ile sona erecek. Dernek tüzüğüne göre başkan adayı olmak isteyen üyelerin tüzük gereği 72 saat öncesinde genel sekretere yazılı olarak müracaat etmesi gerekirken, adaylık başvuru süresi doldu.

Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği’nde (KTFAD) uzun yıllardır başkanlık yapan Süleyman Göktaş, yeni dönemde başkanlığa adayı olduğunu açıklayarak, genel sekreterliğe yazılı olarak müracaat etti. Süleyman Göktaşgenel kurula tek aday olarak girecek.

Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği’de (KTFAD) ilk başkanlık görevini Özer Esenyelyarapken, Ali Çetin Amcaoğlu, Mahmut Özçınar’dan sonra görevi devralan Süleyman Göktaş en uzun süreli başkanlık görevinde bulunan isim olarak dikkat çekiyor.

