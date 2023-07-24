Göktaş resmen Karşıyaka’da

Süper lig temsilcisi Miracle Karşıyaka daha önceden anlaşma sağladığı tecrübeli savunmacı Mehmet Göktaş ile yapılan anlaşmayı bugün imzaya taşıdı. Miracle Cash&More direktörü Hakan Törehan’ın ofisinde kulüp başkanı Umut Düzdaban ile bir araya gelen Mehmet Göktaş, resmi anlaşmaya imza atarak Miracle Karşıyaka ailesine katılmış oldu.

