Göktaş resmen Karşıyaka’da

Süper lig temsilcisi Miracle Karşıyaka daha önceden anlaşma sağladığı tecrübeli savunmacı Mehmet Göktaş ile yapılan anlaşmayı bugün imzaya taşıdı. Miracle Cash&More direktörü Hakan Törehan’ın ofisinde kulüp başkanı Umut Düzdaban ile bir araya gelen Mehmet Göktaş, resmi anlaşmaya imza atarak Miracle Karşıyaka ailesine katılmış oldu.
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