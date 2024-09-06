Göktaş Kupası Maunacıların

Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği tarafından düzenlenen KTFAD Süleyman Göktaş Kupası’nın sahibi rakibi K.Kaymaklı’yı penaltı atışları sonucunda 5-4 yenen Türk Ocağı oldu

Kıbrıs Türk Futbol Antrenörler Derneği (KTFAD) ilkini geçtiğimiz yıl düzenlediği KTFAD Kupasının ikincisini bu yıl hayatını kaybeden Süleyman Göktaş anısına gerçekleştirdi. Geleneksel hale getirilen KTFAD Kupası dernek yönetim kurulunun kararıyla birinci ligin iki iddialı takımı Küçük Kaymaklı ile Türk Ocağı arasında oynandı.Dün akşam Lefkoşa Atatürk Stadı’nda oynanan karşılaşmanın orta hakemliğini Burak Mandıralı yaparken karşılaşmanın normal süresi Türk Ocağı’ndan Mehmet Uçar ve K.Kaymaklı’dan İlyas Yılmaz’ın golleri ile 1-1 tamamlandı.Anlamlı maçta seri penaltı atışları sonunda 5-4 kazanan Türk Ocağı, kupanın sahibi oldu.Türk Ocağı kalecisi Hüseyin Tutuş, 2 Penaltı vuruşunu kurtararak kupanın gelmesini sağladı.Karşılaşma sonunda Türk Ocağı’na kupasını Antrenörler Derneği Başkanı Hasan Topaloğlu ile Süleyman Göktaş’ın oğlu verdi.