Göktaş, Göçmen antrenmanında

Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarına kendi sahasında başlayan Göçmenköy'de antrenmanlar devam ederken transfer çalışmaları da sürüyor.

Deneyimli futbolcuları kadrosuna katmaya devam eden Göçmenköy, Ali Duvarcı, Salim Tayançlı ve Beytullah Arık gibi deneyimli isimlerin arasına Umut Göktaş’ı da ekledi.

Birçok Süper Lig takımında başarıyla forma giyen, Mağusa Türk Gücü ile şampiyonluk yaşayan Umut Göktaş, Göçmenköy ile antrenmanlara başladı.

