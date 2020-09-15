Göktaş: Futbol tedbirlerle başlatılmalı

Süleyman Göktaş, “Futbolu nasıl ne şekilde başlatabiliriz düşüncesi ile hareket edip verilen bu kısa arayı telafi ederek sağlık koşulları için gerekli tedbirler en üst düzeyde alınarak, futbolumuzu yeniden başlatmalıyız.” açıklamasını yaptı

Koronavirüsün ülkede hızlı şekilde bulaşması, Covid-19 vakalarında büyük artışa neden olurken, sıkıntılı bir süreç yaşanıyor.

Bakanlar Kurulu tarafından 1 Ekim’e kadar faaliyetleri durdurulan futbolun geleceğinin nasıl şekilleneceği konusunda futbolun paydaşları içerisinde yer alan Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KTFAD) yapmış olduğu yönetim kurulu toplantı sonrasında basın bildirisi yayınladı.

Antrenörler Derneği başkanı Süleyman Göktaş imzalı basın bildirisinde şu ifadelere yer verildi.

“Futbol, Dünya’da en popüler oyun olarak büyük bir ekonomisi olup bir tutkudur. Ülkemizde futbolsuz geçen günler bir kabusa dönüşmektedir.

Ama Covid-19 salgını bizleri futbol oynatmamayı bile düşündürmeye başlattı. Profesyonel düzeyde olan ülkeler öyle önemler almışlar ki bugün itibarı ile seyircisiz olsa bile liglerini başlattılar. Profesyonellikten bahsetmişken bizim ülkemizde de futbolun amatör olduğunu herhalde söyleyemeyiz. Bundan dolayı başta devletimizin, federasyonumuzun ve kulüplerimizin, futbolumuzun 1 Ekim 2020 itibarı ile yeniden başlayabilmesi için yoğun bir uğraş içerisine girmeleri gerekmektedir. Bu yoğun uğraşa futbol ailesi olarak kendimizden başlamalıyız. Devletimiz, federasyonumuz, kulüplerimiz, derneklerimiz, basınımız, futbolcularımız, bir bütün olarak futbolu nasıl ne şekilde başlatabiliriz düşüncesi ile hareket edip verilen bu kısa arayı telafi ederek sağlık koşulları için gerekli tedbirler en üst düzeyde alınarak futbolumuzu yeniden başlatmalıyız.

Aksi durumda daha zor koşullar bizleri beklemektedir. Biz KTFAD olarak her türlü teknik desteği veremeye hazır olduğumuzu, bu vesile ile bir kez daha belirtir, saygılar sunarız.”

