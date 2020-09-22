Göktaş "Ego tatmin etmek tehlikeli bir yaklaşımdır"

KTFAD başkanı Süleyman Göktaş yaşanan gelişmelerle ilgili basın bildirisi yayınlarken, “Programlarda futbolu en çok seven benim, benden başkası futbolu sevemez tarzında söylemler ön plana çıkmaktadır. Bu yaklaşım tamamen ego tatmin etmektir ve tehlikeli bir yaklaşımdır.” ifadelerini kullandı

Bakanlar Kurulu tarafından 1 Ekim’e kadar faaliyetleri durdurulan futbolun, geleceğinin nasıl şekilleneceği konusu, 25 Eylül Cuma günü yapılacak olan Futbol Federasyonu mali genel kurulda gündeme getirilecek.

Kulüplerin bu konuda kara vermesi istenecek. Futbolun bir yıl askıya alınması gündemdeki sıcaklığını korurken, bu yönde yapılan açıklamalar, yorumlar ve başlayan tartışmalar, had safhaya çıktı. Futbolun paydaşları içerisinde yer alan Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KTFAD) başkanı Süleyman Göktaş da yaşanan gelişmelerle ilgili basın bildirisi yayınladı.

Süleyman Göktaş’ın basın bildirisinde şu ifadelere yer verildi:

“Değerli isimler Ahmed Sami Topcan, Necdet Ünel, Özer Esenyel, NevvarNolan, Ömer Adal, Niyazi Okutan, Hasan Sertoğlu, 1955 yılında kurulan Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunu günümüze kadar her zorluğa göğüs gererek bugünkü konumuna getirdiler.

Federasyonumuzun bir gemi olduğunu düşünürsek, bu gemide kulüp başkanları, yöneticiler, antrenörler, hakemler, gözlemciler futbolcular vs. yerlerini her daim almaktadırlar. Futbol öyle bir olgudur ki, içine giren her kesim ona başka bir sevgi ile bakmaktadır. Kulüpler Birliği başkanının söylemi gibi futbolu sadece birileri sevmez, kitleler bu oyunun peşindedir.

Maalesef son günlerde gerek radyo gereksede TV programlarında futbolu en çok seven benim, benden başkası futbolu sevemez tarzında söylemler ön plana çıkmaktadır. Bu yaklaşım tamamen ego tatmin etmektir ve tehlikeli bir yaklaşımdır.

Antrenörler, hakemler yıllardır bu sektörde ekonomik gelir elde etmektedirler. Belli bir dönemden sonra bu çarka futbolcularda dahil olmuştur. Yöneticiler her zaman bu çarkı döndürebilmek için uğraş vermektediler. Bu profesyonel yaklaşımın sorumlusu pek tabii ki kulüp başkanlarıdır. “Emek en yüce değerdir” cümlesinden hareket ederek antrenör, hakem, gözlemci, sağlıkcı ve futbolcuların alın terlerini yok saymak, onları futbolu sevmezler ilan etmek kanımca yerinde bir yaklaşım değildir. Böylesi düşünce ve söylemlerden uzaklaşıp futbolumuzu nasıl ve ne şekilde daha üst seviyelere taşırız bunu tartışmalıyız.

Gündüz Tekin Onay’ın dediği gibi “Antrenör bir şey değil, çok şeydir.” Biz Antrenörler Derneği olarak futbola her zaman destek vermeye hazır olduğumuzu, bir kez daha belirtir, saygılar sunarız.”

