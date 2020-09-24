Göktaş, BTM’de mücadele edenleri kutladı

Kıbrıs Türk Futbol Antrenörler Derneği başkanı Süleyman Göktaş, BTM İkinci Ligde şampiyon olan ve ligde mücadele eden tüm takımları kutladı.

Süleyman Göktaş’ın açıklamaları şöyle:

“Bu sıcak Yaz aylarında futbol sevgisi ile dopdolu oynanan BTM Liglerine katılan, mücadele eden, kazanan ve kaybeden bütün takımların başkan yönetici futbolcu ve tüm görev alanları yürekten kutlarım.Aynı zamanda maçlarda görev yapan tüm hakemlerimizi ve gözlemcileri de tebrik ederim.”

