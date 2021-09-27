Göksun ve ekibi mesaide

Niyazi Göksun ve ekibi, Çetinkaya derbisi öncesinde Gençlik Gücü ile ilk antrenmanı yaparken, antrenmanı yönetim kurulu üyeleri de izlediler

Necati KÜLAHLILAR

AKSA Birinci Ligde sezona şampiyonluk hedefiyle giren ancak ilk 2 haftadan puan çıkaramayan Gençlik Gücü'nde teknik heyetle yollar ayrılmıştı.

Maraş'a kendi evinde mağlup olduktan sonra bugün teknik direktör Kemal Yürekli ile bir araya gelen başkan Osman Karamanlı, karşılıklı anlaşarak Yürekli ve ekibi ile birlikte yolları ayırmıştı.

Osman Karamanlı başkanlığındaki yönetim kurulu, teknik adamlık için Niyazi Göksun ile el sıkıştı. Böylelikle Küçük Kaymaklı dönemi sonrasında Niyazi Göksun yeniden Gençlik Gücü'nün başına geçmiş oldu.

Niyazi Göksun ve ekibinde yer alan Hüseyin Güneralp ile kaleci antrenörü İlhan Arcın, yeni takımları ile ilk antrenmanlarını yaptılar. Antrenmana başkan Osman Karamanlı ve yönetim kurulu üyeleri de katıldılar.

