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Göksun: Sağlıklı ortam oluşursa antrenmanlara başlarız

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Niyazi Göksun, “Antrenmanlara başlamak istiyoruz. Ancak diğer taraftan da artan vakaları görüyoruz. Şubat başı gerekli sağlıklı ortam oluşursa antrenmanlara başlarız.” açıklamasını yaptı

Göksun: Sağlıklı ortam oluşursa antrenmanlara başlarız
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Necati KÜLAHLILAR
Küçük Kaymaklı teknik direktörü Niyazi Göksun, son günlerde artan korona virüs vakaları ve Sağlık Üst Kurulunun almış olduğu kararlar nedeniyle, antrenmanlara başlama kararını ertelediklerini açıkladı.
Niyazi Göksun açıklamasında “Genç oyunculardan oluşan bir takımız. Oyuncularımızın gelişimi adına antrenmanlara başlamak istiyoruz. Ancak diğer taraftan da artan vakaları görüyoruz.
Kulüp başkanı Akay Aşina ve yönetim kurulu üyeleri ile yaptığımız görüşmede antrenmanlara başlamayı erteleme kararı aldık. Şubat başı gerekli sağlıklı ortam oluşursa antrenmanlara başlarız.” ifadelerini kullandı.
 
 
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