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Gökhan Töre 1 hafta yok

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Beşiktaş'ta alt adalesinde 1. derecede yırtık oluşan Gökhan Töre, 1 hafta sahalardan uzak kalacak ve Yeni Malatyaspor maçında forma giyemeyecek

Gökhan Töre 1 hafta yok
Siyah beyazlılarda Gökhan Töre, Pazar günkü maçta sahadaki yerini alamayacak. Adalesinde problem yaşayan 28 yaşındaki oyuncu, takımının son antrenmanında da yer almadı.
Gökhan Töre'nin yapılan kontrol sonrasında bir hafta sahalardan uzak kalacağı bilgisine ulaşıldı. Tecrübeli futbolcu bu sezon siyah beyazlılarla çıktığı 4 maçta 1 gole imza attı. 
Beşiktaş Kulübü, Gökhan Töre’nin MR sonrası soleus adalesinde zorlanma tespit edildiğini ve tedavisine başlandığını açıkladı.
Beşiktaş Kulübü'nün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Futbol Takımımızın 28 Ekim 2020 tarihinde BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde gerçekleştirdiği antrenman sırasında sağ alt baldırında ağrı hisseden futbolcumuz Gökhan Töre’nin, Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, soleus adalesinde zorlanma (evre 1 strain) saptanmıştır. Futbolcumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."
 
 
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