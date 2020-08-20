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Gökhan, Kaymaklı yolunda

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Gökhan, Kaymaklı yolunda
K-PET Süper Lig ekibi Küçük Kaymaklı, Justice transferinden sonra yeni transferler için de girişimler yapıyor.
Küçük Kaymaklı, Cihangir’in tecrübeli defans futbolcusu Gökhan Özer’in transferini bitirme aşamasına geldi.
Türk Ocağı, Gençlik Gücü ve Yonpaş Dumlupınar’ın da ilgilendiği Gökhan, tercihini Küçük Kaymaklı’dan yana kullandı.
Küçük Kaymaklı ile Cihangir yöneticilerinin de anlaşmaları halinde Gökhan, bonservisiyle Küçük Kaymaklı’ya transfer olacak.
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