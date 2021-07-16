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Gökhan Gönül Çaykur Rizespor'da

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Gökhan Gönül Çaykur Rizespor'da
Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor, son olarak Fenerbahçe forması giyen Gökhan Gönül'ü 2 yıllığına kadrosuna kattı.
Mavi-yeşilli kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Çaykur Rizespor'umuz, tecrübeli defans oyuncusu Gökhan Gönül ile 2 yıllık anlaşma sağlamıştır.
Kendisini 2 yıllığına yeşil-mavili renklere bağlayan Gökhan Gönül için düzenlenen imza törenine Kulüp Başkanımız Tahir Kıran katıldı.
Gökhan Gönül'e kulübümüze "Hoş geldin" diyor, kendisine başarılar diliyoruz."
 
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