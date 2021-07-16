Gökhan Gönül Çaykur Rizespor'da

Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor, son olarak Fenerbahçe forması giyen Gökhan Gönül'ü 2 yıllığına kadrosuna kattı.
Mavi-yeşilli kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Çaykur Rizespor'umuz, tecrübeli defans oyuncusu Gökhan Gönül ile 2 yıllık anlaşma sağlamıştır.
Kendisini 2 yıllığına yeşil-mavili renklere bağlayan Gökhan Gönül için düzenlenen imza törenine Kulüp Başkanımız Tahir Kıran katıldı.
Gökhan Gönül'e kulübümüze "Hoş geldin" diyor, kendisine başarılar diliyoruz."
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.