Göçmenler, Mesaryalı oldular

K-PET Süper Ligin yeni ekibi Mesarya, kadrosunu takviye etmeye devam ederken, 2 futbolcuya resmi imza attırdı.

Geçtiğimiz sezon da takımda kiralık olarak oynayan Mustafa Ayker ile genç kanat oyuncusu Kadir Çetinkaya, Göçmenköy’den kiralık olarak Mesarya’ya transfer oldular.

Her 2 futbolcu da eşbaşkan Halil Topaloğlu ve yönetici Kaan Ertuğ eşliğinde Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunda resmi imzaları attılar.



