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Göçmenler, Mesaryalı oldular

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Göçmenler, Mesaryalı oldular
K-PET Süper Ligin yeni ekibi Mesarya, kadrosunu takviye etmeye devam ederken, 2 futbolcuya resmi imza attırdı.
Geçtiğimiz sezon da takımda kiralık olarak oynayan Mustafa Ayker ile genç kanat oyuncusu Kadir Çetinkaya, Göçmenköy’den kiralık olarak Mesarya’ya transfer oldular.
Her 2 futbolcu da eşbaşkan Halil Topaloğlu ve yönetici Kaan Ertuğ eşliğinde Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunda resmi imzaları attılar.
 
 
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