Göçmenköy’den beraberlik çıktı

Necati KÜLAHLILAR
AKSA Futbol Liglerinde 2021 – 2022 sezonunun başlamasına kısa süre kala takımlar son hazırlık maçlarını oynamaya başladılar.
Göçmenköy Antrenman Sahasında oynanan hazırlık maçında Göçmenköy ile Karşıyaka karşı karşıya geldiler. Maç 2 – 2 berabere tamamlandı. Turgay Misk’in yönettiği maçta Göçmenköy’ün gollerini Reşit ve Koray atarken, Karşıyaka’nın golleri biri penaltıdan olmak üzere Esin Sonay’dan geldi.
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