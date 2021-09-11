Göçmenköy’den beraberlik çıktı

Necati KÜLAHLILAR

AKSA Futbol Liglerinde 2021 – 2022 sezonunun başlamasına kısa süre kala takımlar son hazırlık maçlarını oynamaya başladılar.

Göçmenköy Antrenman Sahasında oynanan hazırlık maçında Göçmenköy ile Karşıyaka karşı karşıya geldiler. Maç 2 – 2 berabere tamamlandı. Turgay Misk’in yönettiği maçta Göçmenköy’ün gollerini Reşit ve Koray atarken, Karşıyaka’nın golleri biri penaltıdan olmak üzere Esin Sonay’dan geldi.

