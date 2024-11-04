Göçmenköy’den Aktunç’a teşekkür

Süper Lig ekibi Göçmenköy, Mağusa Türk Gücü'yle anlaşmaya varan Teknik Direktör Nazım Aktunç'un karşılıklı anlayış içerisinde ayrılmaya karar verdiğini açıkladı.

Kulübün fahri başkanı Arslan Bıçaklı imzası ile yapılan açıklamada kulüp tarihinde önemli bir yeri olan Aktunç'un izin alarak Mağusa Türk Gücü ile görüşeceği belirtildi, kendisine teşekkür edildi .

Yapılan açıklama şu şekilde:

Son yıllarda Kulübümüz ile çalışan çok değerli Teknik Direktörümüz Nazım Aktunç, Tarihinde ilk kez 1.Lig şampiyonu olarak Süper lige çıkartan ve geçen yıl en büyük kupalarından biri olan Futbol Federasyonu Kupasını 56 Yıl sonar Şampiyon olarak kazanmamıza çok büyük katkısı olan ve her zaman camiamızın bir parçası olarak gördüğümüz Nazım hocamız Mağusa Türk Gücü’nün ısrarlı talebi üzerine kulübümüzün de iznini alarak karşılıklı anlayış içerisinde ayrılma kararı vermiştir.

Hocamızın bu kararına saygı duyarak bugüne kadar Kulübümüze vermiş olduğu üstün hizmetlerden dolayı teşekkür eder yeni görevinde başarılar dileriz.

Ayrıca hocamızın Kulübümüzden ayrılmasını kulüp olarak saygıyla karşılar, karşı kulüpten maddi ve manevi hiçbir talebimiz olmayacağını da kamuoyunun bilgisine getirmek isteriz.

Arslan Bıçaklı

Fahri Başkan

