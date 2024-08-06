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Göçmenköy’den 4 imza birden

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Göçmenköy’den 4 imza birden
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Süper Lig ekiplerinden Göçmenköy Spor Kulübü bu sezon kadrosuna takviye yaptığı futbolculara dün Futbol Federasyonu’nda imzaları attırdı.
Göçmenköy Kulübü,  Mesarya’dan Salahi Aldağ, bonservisi elinde olan Eray Vudalı, Değirmenlik’ten Barkın Özaşık ve Ozan Moroğlu’na Futbol Federasyonunda resmi imzaları attırarak Göçmenköy formasını giydirdi.
 
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