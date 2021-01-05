Göçmenköy’de ara uzatıldı

Göçmenköy Futbol Akademisi koordinatörü Hasan Kargılı, COVID 19 vakalarının daha da artması nedeniyle arayı uzatma kararı aldıklarını, açıkladı

Ülkemizdeki yerel korona virüs bulaş sayılarındaki artışın devam etmesi, çalışmalarına ara veren futbol akademilerinin, verdikleri zorunlu arayı uzatmalarına neden oluyor.

Bu futbol akademilerinden olan ve yaklaşık 10 gündür antrenmanlarına ara vermiş olan Göçmenköy Futbol Akademisinde de Ersan Karataş başkanlığındaki yönetim kurulu ile bir araya gelen Göçmenköy Futbol Akademisi koordinatörü Hasan Kargılı arayı uzatma kararı aldılar. Arayı uzatmayla ilgili şu açıklama yapıldı:

“Ülkemizde son günlerde COVID 19 vakalarının daha da artması nedeniyle akademi, antrenman, aktivite vb oluşumları kapatma kararımızı 15 Ocak 2021 tarihine kadar uzatma kararı almış bulunmaktayız.

Çocuklarımızın ve sizlerin sağlığı bizim için her şeyden daha önemlidir. Sağlıkla kalınız. 15 Ocak’ta yeniden durum değerlendirmesi yapıp, sizleri bilgilendireceğiz.”



