Göçmenköy’de Ali Kanlı dönemi

AKSA Süper Lig ekiplerinden Göçmenköy’de teknik direktör İltaç Karayel’in istifası sonrasında 7. Haftadaki Hamitköy maçında takımın başında sahaya Akademi antrenörüTolga Derviş Güçsoy çıkmıştı.

Teknik direktör arayışını sürdüren Göçmenköy yönetimi Ali Kanlı ile büyük oranda anlaştı. Ali Kanlı ile birlikte Tolga Derviş Güçsoy’ün yanı sıra Muhammed Dillao da teknik ekibe dâhil oldu.

