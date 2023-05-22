Göçmenköy’de, Aktunç dönemi

Son olarak 2018-19 sezonunda başkent ekibini Süper Lig’e çıkaran başarılı teknik adam Nazım Aktunç, üç sezon sonra yeniden Göçmenköy’ün başına geçti

Süper Ligin başkent ekibi Göçmenköy teknik direktörlük görevine Nazım Aktunç'u getirdi.

Başkan Ersan Karataş ile görüşen ve anlaşmaya varan Aktunç'un ekibinde Mehmet Karagil, Ahmet Ercen ve Hüseyin Şerifali görev yapacak.

Daha önce de Göçmenköy’de görev yapan, son olarak 2018-19 sezonunda başkent ekibini Süper Lig’e çıkaran Aktunç, üç sezon sonra yeniden Göçmenköy’ün başına geçmiş oldu.

Son üç sezondur görev yaptığı Mesarya Spor Kulübü’nü önce Süper Lig’e taşıyan Aktunç ve ekibi, iki sezonda sarı kırmızılıları Süper Lig üçüncülüğüne kadar taşımıştı.

