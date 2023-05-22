banner913
banner932
Borussia Dortmund, şampiyonluğa göz kırptı
Borussia Dortmund, şampiyonluğa göz kırptı
4 0
Efsane tank, yeniden hayat buldu
Efsane tank, yeniden hayat buldu
124 0
 
Haşim Girgin anı maçı Aslanköy’ün
Haşim Girgin anı maçı Aslanköy’ün
43 0
Yılmazköy zoru başardı
Yılmazköy zoru başardı
64 0
“Atatürk’ü her zaman iyi anlamak gerek”
“Atatürk’ü her zaman iyi anlamak gerek”
15 0
Çomunoğlu sülalesi bir araya geliyor
Çomunoğlu sülalesi bir araya geliyor
65 0
Şampiyon Melekler U15 Erkekler Ligi Şampiyonu Çamlıkspor
Şampiyon Melekler U15 Erkekler Ligi Şampiyonu Çamlıkspor
15 0
banner915

Göçmenköy’de, Aktunç dönemi

banner476

Son olarak 2018-19 sezonunda başkent ekibini Süper Lig’e çıkaran başarılı teknik adam Nazım Aktunç, üç sezon sonra yeniden Göçmenköy’ün başına geçti

banner825
Göçmenköy’de, Aktunç dönemi
banner931
Süper Ligin başkent ekibi Göçmenköy teknik direktörlük görevine Nazım Aktunç'u getirdi.
Başkan Ersan Karataş ile görüşen ve anlaşmaya varan Aktunç'un ekibinde Mehmet Karagil,  Ahmet Ercen ve Hüseyin Şerifali görev yapacak.
Daha önce de Göçmenköy’de görev yapan, son olarak 2018-19 sezonunda başkent ekibini Süper Lig’e çıkaran Aktunç, üç sezon sonra yeniden Göçmenköy’ün başına geçmiş oldu.
Son üç sezondur görev yaptığı Mesarya Spor Kulübü’nü önce Süper Lig’e taşıyan Aktunç ve ekibi, iki sezonda sarı kırmızılıları Süper Lig üçüncülüğüne kadar taşımıştı.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.