Göçmenköy’de 4 imza birden

Necati KÜLAHLILAR
Süper Lig ekibi Göçmenköy transfer dönemi başlamadan anlaşmaya vardığı 4 futbolcuya bugün Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nda imzaları attırdı.
Daha önce anlaşmaya vardığı serbest transfer hakkı bulunan futbolular Musa Şanlıer, Hasan Kanlı, Kemal Ağrı ve Yusuf Yontar dün kendilerini Göçmenköylü yapan imzaları Federasyonda Göçmenköy yöneticisi Hasan Kargılı ile birlikte attılar.
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