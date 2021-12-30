Göçmenköy yıldızıyla turladı

Göçmenköy, sağanak yağmur, gök gürültüsü ve şimşekler altında oynanan maçta Esentepe’yi su dolu sahada Bekir Yıldız’ın penaltı golüyle mağlup edip turu geçti. Esentepeliler penaltı kararına yoğun itirazda bulundular

Yer: Atatürk Stadı

Hakemler: Zekai Töre, Hüseyin Saçar, Berk Bağrıkara

Göçmenköy: Ali, Reşit, Mevlüt, Hüseyin, Koray, Ali, Cemal, Bekir, Hassan Lukman, Mehmet, Mahmut

Esentepe: Tuğrul, Eser, Okan, Şenol, Tuğra, İsmet, Hüseyin, İlyas, Deniz, Semih, Devran

Gol: Dk 38 P Bekir Yıldız (Göçmenköy)



Nicosia Group Kıbrıs Kupası ilk tur maçları Süper Lig ekibi Göçmenköy ile Birinci Lig’den Esentepe arasında oynanan maçla tamamlandı.

Çarşamba günü oynanan 15 karşılaşmanın ardından Lefkoşa Atatürk Stadı’nda yer alan ve sağanak yağış altında oynanan karşılaşmayı 1 – 0’lık skorla kazan taraf Göçmenköy oldu.

Maç boyunca yağmur, gök gürültüsü ve şimşek eksik olmazken, kötü koşullar ve su dolu sahada futbol oynamak çok zorlaştı. Oyuncular kötü koşullarda iyi mücadele ederlerken, çok az gol pozisyonu üretebildiler.

Göçmenköy’e turu getiren gol, 38. dakikada kazanılan penaltı vuruşunu gole çeviren Bekir Yıldız’dan geldi.Esentepe futbolcuları 38. dakikada Zekai Töre’nin çaldığı penaltı düdüğüne yoğun itirazda bulundular.

Göçmenköy’ünkullandığı köşe vuruşunda üst direğe çarpan topun, hakem tarafından Okan Kibar'ın eline çarptığı şeklinde değerlendirilmesine itiraz eden Esentepeliler, topun Okan’ınkalçasına vurduğu itirazında bulundular. Ama itiraz sonuç vermezken, Bekir’in gelen penaltı golü ilemaaç 1 – 0 sona erdi ve Göçmenköy turu geçen taraf oldu.

