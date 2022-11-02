Göçmenköy Tolga Güçsoy’a emanet

Süper Lig ekibi Göçmenköy'de A Takım teknik direktörlüğüne Tolga GüçsoyDervish getirildi.

Göçmenköy’ün 6. Haftada oynadığı Doğan Türk Birliği karşılaşmasında alınan farklı mağlubiyet sonrasında teknik direktör İltaç Karayel'in istifası üzerine çalışmalara başlayan başkent ekibi, genç çalıştırıcı Tolga GüçsoyDervish ile anlaşmaya vardı. Geçtiğimiz hafta Göçmenköy Akademisi'nin koordinatörlüğüne getirilen Dervish, aynı zamanda A takımın da çalıştırıcısı olacak.

