Göçmenköy, Tepe’den yuvarlandı

Gönyeli, Göçmenköy’ü mağlup ederek playout hattında önemli bir 3 puanı hanesine yazdırırken, rakibini de tehlikenin içerisine çekti. Gönyeli’nin gollerini Eray, penaltıdan Sylla ve Sabri attı. Göçmenköy’ün tek golü Fikret’ten geldi

Stad:Gönyeli Stadı. Hakemler:KeremEran,EmreÇevikdal,SertanAlkın,Evren Karademir. Gönyeli:Kemal,Azat(İbrahim)Eray,Kahraman(Sabri),Raif(Tunahan),Yağış(Barış),Tufan,Chrıstıan,Felıx,Sylla,Mehmet. Göçmenköy:Ozan,Mevlüt,Erol,Lawal,Rıfat,Rahmi,Reşit,Ahmet(Kemal),Okoli,Kadir(Fikret),Kenneth. Hakan Ahmet SAÇAR K-Pet Süper Ligi 27. hafta müsabakasında karşı karşıya gelen ve playout oynama riski bulunan iki takım arasındaki maçı ev sahibi Gönyeli 3-1 kazanarak ileriki haftalar için umutlarını artırdı. 10.dakikada gelişen Gönyeli atağında Sylla'nın ceza alanı üzerinden çektiği şut yan kale direğinden döndü. 56.dakikada Gönyeli'nin kullandığı köşe atışında Eray kale alanı içerisinden topu kafa ile filelere gönderdi.1-0. 70.dakikada hızlı gelişen ev sahibi takım atağında Felix ceza alanı içerisinde düşürülünce hakem penaltı noktasını gösterdi,atışı kullanan Sylla farkı ikiye çıkardı.2-0. 85.dakikada gelişen konuk ekip atağında Fikret ceza alanı içerisinde buluştuğu topu yerden bir vuruşla ağlara gönderince skor 2-1 oldu. 86.dakikada sağdan gelişen ev sahibi takım atağında Sylla kale alanı içerisine girdikten sonra dışarı kestiği topu Sabri yakın mesafeden ağlara gönderdi.3-1. 90+5. dakikada defanstan atılan uzun topla kaleciyle karşı karşıya kalan Sylla'nın şutunu Ozan önledi.