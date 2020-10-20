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Göçmenköy, Tarazi’yi geri getirdi

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Göçmenköy, Tarazi’yi geri getirdi
K-PET Süper Lig ekiplerinden Göçmenköy, Göçmenköy Akademi bünyesinde başarılı işlere imza atan ancak daha sonra iş imkanları nedeniyle İngiltere’ye giden TeysirTarazi’yiülkeye geri getirdi.
Futbolculara haber vermeden TeysirTarazi’yi ülkeye getiren başkan Ersan Karataş ve yönetim kurulu üyeleri dün futbolculara sürpriz yaparak, TeysirTarazi’yi futbolcularla buluşturdu.
TeysirTarazi’ninkkarantina süreci sonrasında futbolcular yaşanan bu sürprizden büyük memnuniyet duydular. TeysirTarazi başlarsa yeni sezonda Göçmenköy U20 Takımının antrenörlüğünü üstlenecek.
 
 
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