Göçmenköy, Ruso’dan yarı finalist döndü

Stat:Şht. Hüseyin Ruso Stadı
Hakemler: Kerem Eran, Mustafa Torun, Berk Bağrıkara
K. Kaymaklı: Raif, Sena, Tuğrul(A. Öztürk), Bahadır, Mehmet Kaygısız (Hasan Çakır), Mehmet Öztürk, Obada Felix, Alp (Mehmet Göçben), İbrahim (Emre), Ahmet (Dk.59 Arda), Yağış.
Göçmenköy: Yusuf, Cemal, Malik Yakubu, Mahmut İneci, Alattin Yavuz, Mustafa İnanç(Gökhan), Bayram, Reşit Erişik, Bekir Yıldız(M. Gezer), Burak Koçar(Arda), Samet Akrep(Musa)
Goller: Dk.23 Samet Akrep, Dk.46 Bekir Yıldız, Dk.90 Bayram Anday (Göçmenköy)
Northernland Kıbrıs Kupası çeyrek final rövanş maçında Küçük Kaymaklı ile Göçmenköy karşı karşıya geldi.
İlk maçı 2-2’lik eşitlikle tamamlanan iki takım arasındaki Şehit Hüseyin Ruso Stadı’nda yer alan karşılaşmayı 3-0 kazanan Göçmenköy, yarı finale yükselen taraf oldu.
Rüzgarlı bir havada oynanan karşılaşmanın ilk yarısı karşılıklı ataklarla geçerken Göçmenköy 23. dakikada Samet Akrep’in ayağından bulduğu golle ilk devreyi 1-0 önde kapattı.
İkinci yarının başında ise 46. dakikada Bekir Yıldız’ın golüyle karşılaşma 2 – 0 olurken, bu dakikadan sonra Göçmenköy kalesine yüklenen K.Kaymaklı aradığı golü bulamazken 90. dakikada Bayram Anday’ın golüyle maçın skoru belirlendi..
Böylece Küçük Kaymaklı kupaya veda ederken Göçmenköy adını yarı finale yazdırdı.
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