Göçmenköy, Ruso’dan yarı finalist döndü

Çeyrek final ilk maçı 2-2 tamamlanan K.Kaymaklı ile Göçmenköy arasında Şht. Hüseyin Ruso Stadı’nda oynanan rövanş maçında konuk Göçmenköy sahadan 3-0 galip ayrılarak adını yarı finale yazdırdı

Stat:Şht. Hüseyin Ruso Stadı

Hakemler: Kerem Eran, Mustafa Torun, Berk Bağrıkara

K. Kaymaklı: Raif, Sena, Tuğrul(A. Öztürk), Bahadır, Mehmet Kaygısız (Hasan Çakır), Mehmet Öztürk, Obada Felix, Alp (Mehmet Göçben), İbrahim (Emre), Ahmet (Dk.59 Arda), Yağış.

Göçmenköy: Yusuf, Cemal, Malik Yakubu, Mahmut İneci, Alattin Yavuz, Mustafa İnanç(Gökhan), Bayram, Reşit Erişik, Bekir Yıldız(M. Gezer), Burak Koçar(Arda), Samet Akrep(Musa)

Goller: Dk.23 Samet Akrep, Dk.46 Bekir Yıldız, Dk.90 Bayram Anday (Göçmenköy)



Northernland Kıbrıs Kupası çeyrek final rövanş maçında Küçük Kaymaklı ile Göçmenköy karşı karşıya geldi.

İlk maçı 2-2’lik eşitlikle tamamlanan iki takım arasındaki Şehit Hüseyin Ruso Stadı’nda yer alan karşılaşmayı 3-0 kazanan Göçmenköy, yarı finale yükselen taraf oldu.

Rüzgarlı bir havada oynanan karşılaşmanın ilk yarısı karşılıklı ataklarla geçerken Göçmenköy 23. dakikada Samet Akrep’in ayağından bulduğu golle ilk devreyi 1-0 önde kapattı.

İkinci yarının başında ise 46. dakikada Bekir Yıldız’ın golüyle karşılaşma 2 – 0 olurken, bu dakikadan sonra Göçmenköy kalesine yüklenen K.Kaymaklı aradığı golü bulamazken 90. dakikada Bayram Anday’ın golüyle maçın skoru belirlendi..

Böylece Küçük Kaymaklı kupaya veda ederken Göçmenköy adını yarı finale yazdırdı.

