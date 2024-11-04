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Göçmenköy, Özgü Bayraktar’a emanet

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Göçmenköy, Özgü Bayraktar’a emanet
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Aksa Süper Lig ekibi Göçmenköy’de karşılıklı anlaşılarak teknik direktör  Nazım Aktunç’la yolların ayrılması sonrasında yeni teknik direktör takımı geçmiş sezonlarda da çalıştıran Özgü Bayraktar oldu.
Kulübün Fahri Başkanı Arslan Bıçaklı ile bir araya gelen teknik direktör Özgü Bayraktar el sıkışarak Göçmenköy’ün yeni teknik direktörü oldu.
Yapılan anlaşma Göçmenköy sosyal medya adresinden şöyle duyuruldu:
“Hoş geldin Özgü Bayraktar.
Fahri Başkanımız Arslan Bıçaklı teknik direktör Özgü Bayraktar ile yaptığı görüşme sonrasında anlaşmaya vardı ve takımımız Özgü Bayraktar'a teslim edilmiştir.Y eni hocamıza başarılar dileriz.”
 
 
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