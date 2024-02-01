Göçmenköy, Özbilgehan’ı istifaya çağırdı

Süper Lig ekiplerinden Göçmenköy, bu akşam Atatürk Stadı’nda oynayacağı Cihangir maçına Kerem Eran’ın atanmasına tepki gösterdi. Kerem Eran’ın atanmasına büyük tepki koyan Ersan Karataş başkanlığındaki Göçmenköy yönetim kurulu, Merkez Hakem Kurulu ve başkan Sadık Özbilgehan’ı istifaya çağırdı.
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